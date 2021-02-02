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الثلاثاء، 02-02-2021 09:16 ص

إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول

إحصائيات كورونا.. أمريكا تتصدر القائمة عالميا والعراق عربيا

كم
توضيحية


الوكيل الإخباري - أظهر إحصاء أن ما يزيد عن 103,19 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و233556.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومنطقة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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وتصدرت الدول من حيث الإصابات، الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت 26248218 إصابة، و441718 حالة وفاة، تلتها الهند بـ10757610 إصابة، و154392 وفاة، ومن ثم البرازيل بـ 9229322 إصابة و225099 وفاة.


أما على مستوى الدول العربية فتصدر العراق القائمة بـ620620 إصابة و13057 وفاة، ثم المغرب بـ471438 إصابة و8287 وفاة، ومن ثم السعودية بـ368329 إصابة و6379 حالة وفاة.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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