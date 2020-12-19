إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تسمح بالاستعمال الطارئ للقاح موديرنا

الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية اليوم السبت، أنها ستسمح باستخدام لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

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هذا وأعلن خبراء تابعون لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن لقاح "موديرنا" آمن وفعال بنسبة 94 في المئة.



وأشارت الهيئة في تقرير أًصدرته من اجتماع اللجنة الاستشارية للقاحات التي ستنظر في الترخيص العاجل لـ"موديرنا"، إلى أن النتائج وبيانات السلامة تلبي التوصيات والتعليمات المتعلقة بالترخيص الطارئ للقاحات كورونا.



يشار إلى أن لقاح "موديرنا" هو اللقاح الثاني لفيروس كورونا المسموح به في الولايات المتحدة، وقد سمحت السلطات الأمريكية في وقت سابق باستخدام لقاح "فايزر-بيونتيك".



المصدر : سبوتنك









