الأربعاء 18-08-2021
الوكيل الاخباري

ارادة ملكية بالموافقة على تعيين محافظين في الداخلية

250 منشأة أعادت فتح أبوابها بعد السماح بتقديم الأرجيلة

إغلاقات وإنذارات بحق منشآت مخالفة لأوامر الدفاع في الزرقاء

التعليم العالي : لا تعديل على رسوم الساعات بالجامعات الرسمية

التربية: لا إصابات كورونا بين طلبة الفاقد التعليمي

وزير الداخلية : العمل الإنساني ثقافة مجتمعية وأحد ثوابت الاستراتيجية الوطنية

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الفلكي مجاهد يوضح حول مؤشر يدل على تساقط الأمطار

الصوراني لـ الوكيل : مدارس خاصة قدمت خصومات لطلابها

بدء تقديم طلبات القبول الموحد غدا

الأربعاء، 18-08-2021 03:42 م

إذا كنت من بين هؤلاء.. فأنت تحتاج جرعة ثالثة من لقاح كورونا

لقاح 3


الوكيل الإخباري - دعا مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة، أولئك الذين لديهم جهاز مناعي أقل فعالية من الطبيعي، أو ضعيف للغاية، للحصول على جرعة معززة إضافية من لقاح كوفيد-19، مع تزايد انتشار متحور دلتا الجديد.

وأكد الخبراء أن "الجرعة الثالثة" توفر طبقة أخرى من الحماية لكبار السن، وكذلك كل البالغين المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة والإيدز والسرطان والذين لديهم أعضاء مزروعة، وهي حالات تؤدي لضعف المناعة.

اضافة اعلان


وتم تصنيف أكثر من 40 بالمئة من أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، ثم أصيبوا بفيروس كورونا ونقلوا إلى المستشفى، بأنهم يمتلكون مناعة ضعيفة.
ويصر الخبراء في منظمة "لايف سبان" المختصة بصحة كبار السن في روشستر بولاية نيويورك، أن "جرعة ثالثة" من اللقاح، للأشخاص في فئة "المناعة الضعيفة"، ستعطيهم "حماية أساسية".


وتنصح إرشادات مركز السيطرة على الأمراض بالانتظار لمدة 4 أسابيع على الأقل للحصول على الجرعة الإضافية المعززة، بعد إكمال سلسلة اللقاح الأولية، ويجب أن يكون نفس نوع اللقاح الذي حصلت عليه في البداية.


وأكدت المنظمة أن جرعة اللقاح المعزز، ممكن أن تؤدي إلى نفس الآثار الجانبية للجرعة الثانية.


في الولايات المتحدة، يعاني 3 بالمئة على الأقل من البالغين، من حالة معينة تجعلهم يعانون من نقص المناعة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
889aa1a7-9577-4644-b07d-b2ac3aa452bd

وفاتان و753 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

روسيا

روسيا.. تراجع طفيف في حصيلة الوفيات والإصابات اليومية بكورونا

بورقواري

لقاح سبوتنيك لايت يظهر فعالية بنسبة 93.5 ٪ في باراغواي

اطفال

الصين تسمح باستخدام لقاح كورونا للأطفال

611cc6bf4c59b74c6a1869a3

وزارة الصحة الفلسطينية: الوضع الوبائي يزداد سوءا

611cb7764236040e0e107382

مصر: وزارة الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن شهادات كورونا

أخبار متعلقة
منت

قائمة بأكثر 10 دول تضررا من كورونا من حيث عدد الوفيات

610bae1b4c59b77a12022779

الولايات المتحدة.. فاوتشي يتوقع تسجيل 200 ألف إصابة يوميا بكورونا

610b7f004236045a8a1a440f

قائمة أكثر الدول تضررا من وباء كورونا

امريكا كورونا

الولايات المتحدة تعلن عن بؤرة جديدة من كورونا

6105e8f1423604300666884d

الولايات المتحدة.. أكثر من 100 ألف إصابة و451 وفاة جديدة بكورونا

s

%0.1 نسبة المصابين بكورونا من بين المطعمين بأميركا