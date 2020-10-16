إربد تتسلم كرافانات لاستقبال مصابي كورونا

الوكيل الإخباري - كشفت مديرية صحة محافظة إربد اليوم الجمعة، عن تسلمها 20 كرافاناً من وزارة الصحة مجهزة بكافة الأدوات والأجهزة اللازمة للتعامل مع الحالات التي تعاني من أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا.

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ومن جهته أكد مدير صحة المحافظة الدكتور رياض الشياب ان الكرافانات مكيفة ومهيئة لاستقبال المراجعين الذين يشكون من أعراض كورونا ويتم التعامل معهم داخلها من فرق التقصي الوبائي والكوادر الطبية والفنية قبل أن يصار إلى نقل من تثبت إصابته الى اقسام العزل الموجودة في المستشفيات.

ورجّح، أن تبدأ باستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، لافتا إلى أن مختبر كورونا بمستشفى الأميرة رحمة بإربد استقبل أمس الخميس800 عينة لمخالطين من الدرجتين الاولى والثانية لمصابين ثبت إصابتهم.





واشار الشياب إلى أنه تم توزيع الكرافانات على مستشفيات الأميرة بسمة واليرموك ومعاذ بن جبل وأبو عبيدة والعيادات الخارجية لمستشفى الأميرة بسمة والمراكز الصحية الشاملة بمختلف الوية المحافظة.

المصدر: بترا

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