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الثلاثاء، 29-09-2020 05:52 م

إربد: تحرير 4 مخالفات لأشخاص لعدم التزامهم بأمر الدفاع 11

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 الوكيل الاخباري - حررت مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة إربد، خلال اليومين الماضيين، 4 مخالفات لأشخاص لعدم تقيدهم بأمر الدفاع 11 القاضي باتباع الإجراءات الصحية الوقائية وارتداء الكمامة للحد من تفشي فيروس كورونا.
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وقال مدير المديرية، رائد الخصاونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم تحرير 5 مخالفات لمحال تجارية لعدم إعلانها قوائم الأسعار بحسب تعليمات قانون الصناعة والتجارة، مبيناً أن جولات كوادر التفتيش الصباحية والمسائية متواصلة للتأكد من الالتزام بأوامر الدفاع للحد من انتشار فيروس الكورونا.

 




 

 


 

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