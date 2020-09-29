إربد: تحرير 4 مخالفات لأشخاص لعدم التزامهم بأمر الدفاع 11

الوكيل الاخباري -

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حررت مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة إربد، خلال اليومين الماضيين، 4 مخالفات لأشخاص لعدم تقيدهم بأمر الدفاع 11 القاضي باتباع الإجراءات الصحية الوقائية وارتداء الكمامة للحد من تفشي فيروس كورونا.وقال مدير المديرية، رائد الخصاونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم تحرير 5 مخالفات لمحال تجارية لعدم إعلانها قوائم الأسعار بحسب تعليمات قانون الصناعة والتجارة، مبيناً أن جولات كوادر التفتيش الصباحية والمسائية متواصلة للتأكد من الالتزام بأوامر الدفاع للحد من انتشار فيروس الكورونا.