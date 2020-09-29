إربد: تحرير 4 مخالفات لأشخاص لعدم التزامهم بأمر الدفاع 11

الوكيل الاخباري -
حررت مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة إربد، خلال اليومين الماضيين، 4 مخالفات لأشخاص لعدم تقيدهم بأمر الدفاع 11 القاضي باتباع الإجراءات الصحية الوقائية وارتداء الكمامة للحد من تفشي فيروس كورونا.اضافة اعلان
وقال مدير المديرية، رائد الخصاونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم تحرير 5 مخالفات لمحال تجارية لعدم إعلانها قوائم الأسعار بحسب تعليمات قانون الصناعة والتجارة، مبيناً أن جولات كوادر التفتيش الصباحية والمسائية متواصلة للتأكد من الالتزام بأوامر الدفاع للحد من انتشار فيروس الكورونا.