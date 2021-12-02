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الخميس، 02-12-2021 10:52 م

إربد: مائدة مستديرة حول مناهضة العنف السياسي نحو المرأة

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 الوكيل الاخباري - عقدت جمعية حماية الأسرة والطفولة في إربد اليوم الخميس مائدة مستديرة حول مناهضة العنف السياسي ضد المرأة ضمن فعاليات حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

وشارك في المائدة التي عقدت في قاعة بلدية إربد الكبرى بتمويل من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني عدد من السيدات الممثلات للمجالس البلدية والمحلية ومجلس محافظة إربد ونساء عاملات في مؤسسات المجتمع المدني المجتمع وممثلين عن المنظمات الدولية.

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