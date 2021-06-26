إسبانيا: ارتداء الكمامات أصبح أمرا اختياريا

الوكيل الإخباري- أصبح ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) في الشوارع أمرا اختياريا في إسبانيا ابتداءً من، اليوم السبت، بعد أن ألغت سلطات البلاد هذا الإجراء الذي كان ساريا لمدة عام، بسبب تحسن الوضع الوبائي.



ولم يكن بإمكان الإسبان منذ، يوليو الماضي، الخروج من منازلهم دون ارتداء الكمامات. وحال إهمال هذه القاعدة كانوا يواجهون غرامة تصل إلى 100 يورو. وكان من الضروري ارتداء الكمامات دائما وفي جميع الأماكن العامة، مع استثناءات للأشخاص الذين لديهم أي موانع طبية، والأطفال دون سن السادسة، وكذلك عند ممارسة الرياضة.

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ولم تنقذ هذه الإجراءات الشديدة إسبانيا من تعرضها لـ 3 موجات من تفشي الجائحة. ولم يتحسن الوضع الوبائي في إسبانيا إلا بعد حل معظم القضايا الخاصة بحملة التطعيم الجماعي.

وبعد ذلك وافقت الحكومة على تخفيف القيود المفروضة على السكان، حيث سمحت لهم بعدم ارتداء الكمامات في الشوارع، ولكن بشرط الالتزام بمسافة جسدية بين الأفراد تبلغ 1,5 متر، وخلاف ذلك يتعين ارتداء الكمامات حتى في الشوارع وفي أي أماكن مزدحمة أخرى.



ولا يزال ارتداء الكمامات أمرا ضروريا في جميع الأماكن المغلقة وفي وسائل النقل.

ولن يكون ارتداء الكمامات إلزاميا لركاب السفن وفي الحفلات الموسيقية وغيرها من الأحداث الخارجية، والتي تسمح بالحفاظ على المسافة الجسدية.

المصدر: روسيا اليوم