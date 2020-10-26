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الإثنين، 26-10-2020 03:39 م

للسيطرة على تفشي الوباء

إسبانيا تُعلن حالة الطوارئ الصحية من جديد بسبب كورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - قررت الحكومة الإسبانية، الاثنين ، إعلان حالة الطوارئ الصحية، وحظر التجول في جميع أنحاء البلاد، باستثناء جزر الكناري، سعياً للسيطرة على تفشي الفيروس في البلاد.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن "حالة الطوارئ الصحية، ستسري حتى شهر أيار/ مايو المقبل.

وأشارت الحكومة في بيان مقتضب، إلى أن حظر التجول، سيبدأ من الساعة 11 مساء وحتى السادسة صباحاً مع إتاحة المجال للمناطق لتقريب أو تأخير موعده ساعة واحدة، تبعاً للظروف.

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وتخطى عدد الإصابات بـ (كوفيد- 19) في إسبانيا عتبة المليون و110372 إصابة، لتصبح أول دولة أوروبية والسادسة عالمياً، التي تسجل هذا العدد من المرضى، فيما تجاوز عدد الوفيات 34752 حالة.

المصدر : دنيا الوطن

 

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