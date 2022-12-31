إسبانيا تفرض اختبار 'كوفيد' على القادمين من الصين

الوكيل الإخباري - فرضت الحكومة الإسبانية على الوافدين من الصين اختبار "كوفيد"، وسط زيادة المخاوف من عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الصين.

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وذكرت وزيرة الصحة، كارولينا دارياس، يوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي بمدريد، إنه بالإضافة إلى الاختبار، سيتعين على الركاب أيضا إثبات أن تطعيماتهم ضد كوفيد حديثة، بتقديم شهادة رقمية.



وقالت دارياس إن المخاوف الرئيسية لإسبانيا تكمن في الظهور المحتمل لمتغيرات جديدة لكوفيد في الصين.



وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في إسبانيا إلى 13 مليونا و670 ألفا و37، والوفيات إلى 116 ألف و899.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، أيضا أنه تم إعطاء 110 ملايين و577 ألفا و887 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إسبانيا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

روسيا اليوم