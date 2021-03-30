إسبانيا تفرض ارتداء الكمامة في كافة الأماكن العامة

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن السياح البريطانيين أصبحوا ملزمين بارتداء الكمامة، بعد أن أصدرت الحكومة الإسبانية توجيهات جديدة تفرض ارتداء الكمامة في كافة الأماكن العامة.

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وأوضحت الصحيفة أن التوجيهات الجديدة ستسحب من السلطات الإقليمية صلاحيات إعفاء الأفراد من ارتداء الكمامة عندما يستلقون على الشاطئ للاستجمام.



إلا أن القرار أعفى الأطفال دون سن السادسة والبالغين المصابين بأمراض قد تسبب صعوبات في التنفس من ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وسيتم أيضا إعفاء الأشخاص الذين يمارسون الرياضة الفردية في الهواء الطلق.



ومع ذلك ، فإن القرار الجديد الصادر عن الحكومة المركزية يجعل الكمامات إلزامية في جميع الأوقات في الأماكن العامة حتى عندما يكون الناس على مسافة خمسة أقدام.



وسجلت إسبانيا اليوم الثلاثاء 989 حالة وفاة و15501 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 75199 والإصابات 3.27 مليون حالة.

روسيا اليوم



