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السبت، 04-09-2021 07:23 م

إسبانيا تلزم الوافدين الأمريكيين بالتطعيم ضد كورونا

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الوكيل الاخباري- أجرت إسبانيا تعديلات في قواعد دخول المسافرين الأجانب إلى أراضيها اعتبارا من الأسبوع المقبل، لتطلب شهادات التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا من السائحين الأمريكيين.

ونشرت إسبانيا، أمس الجمعة، المبادئ التوجيهية الجديدة في جريدتها الرسمية، وشطبت أيضا أسماء إسرائيل وكوسوفو ولبنان والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية، من قائمة الدول الآمنة.

بموجب القواعد المحدثة، لن يسمح بدخول السائحين الأمريكيين اعتبارا من 6 سبتمبر ما لم يتمكنوا من إثبات حصولهم على التطعيم الكامل قبل 14 يوما في الأقل من رحلتهم.

وتعد إسبانيا، التي تمثل وجهة سياحية رئيسية، من بين حفنة من دول الاتحاد الأوروبي التي أعلنت عن خطوات لتعديل قواعد الدخول إلى أراضيها، وفقا لتوصيات المجلس الأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة في تكيف مع نصيحة الاتحاد الأوروبي الأخيرة بشأن القواعد الأكثر صرامة النابعة عن القلق المتزايد من تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وجاء قرار المجلس الأوروبي الصادر في وقت سابق من هذا الأسبوع بشطب اسم الولايات المتحدة من قائمة الدول الآمنة للسفر غير الضروري، وسط دعوات لم يتم الرد عليها من جانب مسؤولين أوروبيين لتطبيق "المعاملة بالمثل" في قواعد السفر.

وعلى الرغم من تحرك الاتحاد الأوروبي لفتح حدوده أمام المواطنين الأمريكيين في يونيو، لم تسمح الولايات المتحدة للسائحين الأوروبيين بدخول أراضيها.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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