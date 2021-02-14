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الأحد، 14-02-2021 03:53 م

بعد نيله الترخيص الأوروبي

إستونيا: سنعتمد اللقاح الروسي

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توضيحية


الوكيل الإخباري- قالت رئيس وزراء إستونيا كاي كالاس، إنها لا ترى وجود سبب لرفض لقاح "سبوتنيك V" الروسي، إذا تمت الموافقة عليه والسماح باستخدامه في دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت رئيس الوزراء، في حديث مع الصحفيين، إلى أن "روسيا ربما تستخدم لقاح سبوتنيك V المضاد لفيروس كورونا، لتحقيق أهدافها السياسية وفي سبيل زيادة نفوذها، لكن الصين تتصرف بهذا الشكل كذلك".

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وتابعت كالاس، القول: "ولكن إذا أكدت وكالة الأدوية الأوروبية، أن هذا اللقاح جيد، فستعتبر إستونيا اللقاح الروسي مناسبا لها، مثل أي لقاح آخر".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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