إشارات مرورية لتشخيص كورونا في المطاعم الفنزويلية

الوكيل الإخباري- كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال تصريحات متلفزة له أن بلاده تعتزم نصب "إشارات مرورية" عند مداخل الأماكن العامة والمطاعم للتحقّق من الوضع اللقاحي للزبائن.

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وقال مادورو :"نحضّر إشارات مرورية، للمطاعم والأماكن العامة، تُضاء بالأخضر عندما يكون الشخص ملقّحاً والبرتقالي عندما يكون غير ملقّح لكن سالماً من المرض، والأحمر عندما يكون غير ملقّح مع فحص إيجابي النتيجة خلال مدّة 21 يوماً".



وقالت ديلسي رودريغيز نائب مادورو إن "النظام يستند إلى قاعدة بيانات تسمح بمعرفة ما إذا كان الشخص مطعّماً بمجرّد إبراز بطاقة الهوية".



المصدر:الميادين

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