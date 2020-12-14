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الإثنين، 14-12-2020 12:20 م

إصابات فيروس كورونا في أوكرانيا تجاوزت الـ 900 ألف حالة

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، اليوم الاثنين، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 900 ألف إصابة.

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وأضاف أنه تم تسجيل 6451 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى جانب 93 وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس.


وقالت الحكومة الأكرانية الأسبوع الماضي إنها ستفرض إجراءات مشددة في يناير، على أمل وقف الانتشار السريع للعدوى. وتشمل الإجراءات إغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية ومراكز الترفيه، وتحظر التجمعات العامة وستدخل حيز التنفيذ في الفترة من 8 إلى 24 يناير.


وفرضت الحكومة الأوكرانية الشهر الماضي إغلاقا عاما في عطلات نهاية الأسبوع، إذ أغلقت أو فرضت قيودا على معظم الأنشطة التجارية، باستثناء الخدمات الأساسية مثل محلات البقالة والصيدليات والمستشفيات ووسائل النقل، ورفعت هذه القيود في الثاني من ديسمبر.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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