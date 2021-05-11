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الثلاثاء، 11-05-2021 09:17 ص

إصابات كورونا العالمية تتجاوز الـ158 مليونا والوفيات 3 ملايين و 435489

كورونا متحورة


الوكيل الإخباري - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 158.47 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.


وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأولى من حيث عدد الوفيات والإصابات:


ـ الولايات المتحدة 582085 وفاة و32780802 إصابة
ـ الهند 246116 وفاة و22662575 إصابة
ـ البرازيل 422340 وفاة والإصابات 15184790
ـ فرنسا 106392 وفاة والإصابات 5777087
ـ تركيا 43029 وفاة والإصابات 5031332
ـ روسيا 253121 وفاة والإصابات 4888727
ـ المملكة المتحدة 127605 وفيات والإصابات 4434860
ـ إيطاليا 122833 وفاة والإصابات 4111210
ـ إسبانيا 78792 وفاة والإصابات 3567408
ـ ألمانيا 85148 وفاة والإصابات 3522818

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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