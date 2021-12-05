إصابات كورونا العالمية تتجاوز 265 مليونا

الوكيل الإخباري-افادت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم اقتربت من 265.4مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد.

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وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاحد، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 5 ملايين و 248 ألفاً.



وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ثمانية مليارات و150 مليونا .



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

بترا