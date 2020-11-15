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الأحد، 15-11-2020 02:21 م

بقفزة قياسية جديدة

إصابات كورونا اليومية في إيران تتخطى لأول مرة الـ12 ألفا

ايران
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت السلطات الصحية الإيرانية اليوم الأحد، أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل أكبر زيادة في الحصيلة منذ بداية الجائحة.

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وأكدت المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية، سيما سادات لاري، في موجز صحفي يومي، رصد 12543 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، مقابل 11203 إصابات في اليوم السابق.

 

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في إيران منذ بداية الجائحة 762068 إصابة مؤكدة منها 41493 حالة وفاة و558818 حالة شفاء، فيما لا يزال 5666 مريضا في حالة حرجة بغرف العناية المركزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد خلال يوم أمس بواقع 459 حالة وفاة، مقابل 452 وفاة في اليوم السابق.


وأجري في إيران حتى اليوم أكثر من 5.5 مليون فحص مخبري لتشخيص الإصابات بكورونا، ولا تزال كافة أقاليم البلاد الـ31 في وضع صحي خطير 27 منها (وعلى رأسها العاصمة طهران) في حالة حمراء.


وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس عن فرض قيود شاملة جديدة في عموم البلاد اعتبارا من يوم السبت القادم، في محاولة لكبح جماح الجائحة التي استأنفت تفشيها في البلاد بوتائر غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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