إصابات كورونا اليومية في كوريا الجنوبية تتخطى حاجز الـ20 ألفا لأول مرة منذ بدء الجائحة

الوكيل الاخباري - تخطت الحصيلة اليومية لفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم، 20 ألف إصابة للمرة الأولى منذ أن أبلغت البلاد عن أول إصابة بالفيروس قبل عامين، جراء الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون".

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وأبلغت البلاد عن 20,270 إصابة جديدة بالفيروس بما يشمل 20,111 إصابة محلية المصدر، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 884,310 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وبلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 6,787 حالة وفاة، بزيادة تقدر بـ15 شخصا يوم أمس، وبلغت نسبة الوفيات 0.77% كما ارتفع عدد المرضى في حالات خطيرة بمقدار 6 حالات إلى 278 حالة.



ودخلت تدابير مواجهة تفشي الفيروس المعدلة في حيز التنفيذ يوم السبت للتعامل بشكل أفضل مع موجة تفشي متحور "أوميكرون" الذي أصبح السلالة المهيمنة في البلاد.



وبلغت نسبة الإصابات بـ"أوميكرون" 80% من مجمل الإصابات الأسبوع الماضي، وتظل السلطات الصحية في حالة تأهب قصوى بسبب الارتفاع الحاد في الحالات، مع زيادة التجمعات الأسرية خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تستمر حتى اليوم الأربعاء.



ولم تستبعد السلطات الصحية احتمال ارتفاع الإصابات بكورونا بشكل أكبر نهاية الشهر الجاري.



وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج في منازلهم قد يرتفع إلى 100 ألف من 83 ألفا حاليا.

روسيا اليوم