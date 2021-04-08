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الخميس، 08-04-2021 06:39 م

إصابات كورونا تتجاوز مليوني حالة في إيران

ايران


الوكيل الإخباري - ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيران إلى أكثر من مليوني حالة، بعد تسجيل البلاد أرقاما قياسية للإصابات خلال الأيام الثلاثة الماضية.

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فقد قالت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة الإجمالي بفيروس كورونا في البلاد تجاوز المليونين بعد تسجيل مستوى قياسي للحالات الجديدة لليوم الثالث على التوالي، فاق 22 ألف حالة.


ومع الارتفاع الحاد بإصابات كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، تعتزم الحكومة فرض قيود أكثر صرامة لمكافحة الجائحة.


وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، في تصريح للتلفزيون الحكومي: "للأسف بعد تسجيل 118 وفاة جديدة منذ أمس، بلغ إجمالي وفيات كورونا لدينا 63884".


وأضافت لاري: "عدد من أصيبوا بالمرض في البلاد وصل إلى مليونين و6934 حالة بعد رصد 22586 حالة جديدة منذ أمس الأربعاء".

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

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