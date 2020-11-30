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الإثنين، 30-11-2020 08:55 ص

تسجيل 11169 إصابة جديدة

إصابات كورونا تواصل ارتفاعها في ألمانيا

من
توضيحية


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الاثنين، ارتفاع مجموع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أكثر من مليون و53 ألف حالة.

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وكان المعهد أعلن أمس الأحد تسجيل 14611 حالة إصابة و158 وفاة.


وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تم تسجيل 11169 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل الإجمالي إلى مليون و53869 إصابة.
وأوضح الإحصاء تسجيل 125 حالة وفاة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى   16248 حالة وفاة.

 

كما قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن الإجراءات الصارمة التي تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا ستظل سارية حتى نهاية ديسمبر على الأقل، وربما لفترة أطول.

وفرضت ألمانيا "إغلاقا خفيفا" لمدة شهر في الثاني من نوفمبر الماضي لكبح جماح الموجة الثانية التي تجتاح معظم بلدان أوروبا، وشمل الإغلاق الحانات والمطاعم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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