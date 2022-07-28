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الخميس، 28-07-2022 09:59 ص

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 572 مليون حالة

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الوكيل الإخباري - ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 572 مليونا و403 آلاف و44 إصابة.

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وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، يوم الأربعاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و388 ألفا و967 وفاة.


وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 90.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.6 مليون.


ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بحوالي مليون و27 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 677 ألفا و494 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 526 ألفا و167 وفاة.

 

اليوم السابع 

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