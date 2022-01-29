السبت 29-01-2022
الوكيل الاخباري

وزير الصحة : لن يتم تأجيل بدء الفصل الدراسي بالنسبة لطلبة المدارس

الخصاونة يهنئ بالعيد الستين لميلاد الملك

تأخير الدوام الرسمي في شركة كهرباء اربد ليوم غدٍ الاحد

قطر : 4 وفيات و1538 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخصاونة ينقل رسالة من الملك لولي عهد أبو ظبي - تفاصيل

راصد جوي : الاردنيون على موعد مع الثلوج مجدداً في هذا الموعد

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الزواهرة والدهامشة وعايش والطراونة والعواملة

الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في الباكستان

مستشفى الجامعة يؤخر دوام يوم غد إلى العاشرة صباحا

كندا تتخطى حاجز الـ 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا

السبت، 29-01-2022 04:48 م

إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 370 مليونا

19_2021-637753031767238529-723


الوكيل الاخباري- ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 370 مليونا و324 ألفا و902 إصابة بحسب جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

اضافة اعلان


وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و652 ألفا و69 وفاة.


وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 74.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 40.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تلتها البرازيل بأكثر من 25 مليون إصابة.


ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ888 ألفا و881 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ626 ألفا و170 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 493 ألفا و198 وفاة.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202225185444737919912

قطر : 4 وفيات و1538 إصابة جديدة بفيروس كورونا

1202226194043899066414

كندا تتخطى حاجز الـ 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا

c46aac79-b7dd-412f-bb27-c5d0eb162949

فلسطين: 6 وفيات و5687 إصابة جديدة بكورونا

61f54645423604425a351127

طبيب يكشف مادة غذائية تقوي المناعة خلال الإصابة بكوفيد

61f530824c59b7382c3064c2

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعزل نفسها بعد تعرضها للفيروس

61f502c342360431705b6f40

رئيس الأرجنتين: عدم موافقة أوروبا على "سبوتنيك- V" خطأ تمليه دوافع سياسية

أخبار متعلقة
بوظا

الآيس كريم أبرزها.. هذه أفضل الأطعمة للمصابين بأوميكرون

كورونا ألمانيا

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 300 مليون إصابة

120222213440261066789

كندا تسجل اكثر من 42 ألف إصابة بفيروس كورونا

f

إصابة الرئيس الموريتاني بفيروس كورونا

shutterstock_1643850640

ما الخطأ الذي ارتكب في تطعيم العالم ضد كورونا ؟

انف

أعراض متشابهة جداً.. هكذا تفرق بين الإنفلونزا و أوميكرون