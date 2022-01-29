إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 370 مليونا

الوكيل الاخباري- ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 370 مليونا و324 ألفا و902 إصابة بحسب جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

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وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و652 ألفا و69 وفاة.



وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 74.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 40.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تلتها البرازيل بأكثر من 25 مليون إصابة.



ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ888 ألفا و881 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ626 ألفا و170 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 493 ألفا و198 وفاة.

بترا