إصابات كورونا عالميا تقارب النصف مليار

الوكيل الإخباري-ارتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم اليوم الثلاثاء، إلى نحو 437 مليون حالة، بحسب آخر البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

اضافة اعلان



وأفادت آخر البيانات على موقع الجامعة، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بلغت 436 مليونًا و696 ألفًا و316 حالة ، وإجمالي الوفيات 5 ملايين و955 ألفاً و552 حالة.



واشارت هوبكنز، إلى ارتفاع عدد الجرعات المضادة للفيروس والتي تم اعطاؤها حول العالم إلى 10مليارات و534 جرعة حتى اليوم .

بترا

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



