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الثلاثاء، 01-03-2022 04:48 م

إصابات كورونا عالميا تقارب النصف مليار

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الوكيل الإخباري-ارتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم اليوم الثلاثاء، إلى نحو 437 مليون حالة، بحسب آخر البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

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وأفادت آخر البيانات على موقع الجامعة، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بلغت 436 مليونًا و696 ألفًا و316 حالة ، وإجمالي الوفيات 5 ملايين و955 ألفاً و552 حالة.


واشارت هوبكنز، إلى ارتفاع عدد الجرعات المضادة للفيروس والتي تم اعطاؤها حول العالم إلى 10مليارات و534 جرعة حتى اليوم .

 

بترا

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