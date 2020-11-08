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الأحد، 08-11-2020 10:31 ص

إصابات كورونا فوق الـ20 ألفا لليوم الثالث في روسيا

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الوكيل الإخباري- لليوم الثالث على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصد 20498 إصابة جديدة بوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 20396 إصابة أمس السبت و20582 إصابة الجمعة)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25.9% من المرضى الجدد.


وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وعلى رأسها العاصمة موسكو (5751 إصابة) وسان بطرسبورغ (1331 إصابة).


وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 286 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 364 وفاة في اليوم السابق.


وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بواقع 1.2% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح مليونا و774334 إصابة مؤكدة منها 30537 حالة وفاة و419378 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ8720 حالة نشطة منذ أمس).


وتماثل 11492 مريضا للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و324419 شخصا.

 



 




 

 


 

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