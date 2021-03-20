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السبت، 20-03-2021 07:02 م

إصابات كورونا في الجزائر تحت عتبة الـ100 لأول مرة منذ أشهر

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الوكيل الإخباري -أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد الفيروس بالجزائر ، جمال فورار، إن إجمالي الإصابات بالعدوى ارتفع إلى 116066 حالة.


كما تم تسجيل حالتي وفاة خلال اليوم المنصرم، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في الجزائر إلى 3055.


في المقابل، أشارت بيانات وزارة الصحة إلى تماثل 111 شخصا للشفاء، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من المرض إلى 80566 شخصا.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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