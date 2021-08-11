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الأربعاء، 11-08-2021 09:36 ص

إصابات كورونا في العالم تقترب من 204 ملايين إصابة

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الوكيل الإخباري- أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 203.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.3 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 203.925.022، وإجمالي الوفيات 4.313.342.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ618108 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 36.050.630.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ564773 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 20.2121.642.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 428682، وإجمالي إصابات 31.998.158.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ245476 وإجمالي إصابات 2.997.885.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 197102، وإجمالي إصابات 2.127.034.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 163629، وإجمالي إصابات 6.404.960.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 130813، وإجمالي إصابات 6.146.642.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128273 وإجمالي إصابات 4.406.241

وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 122768، وإجمالي إصابات 4.846.955.

تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا، بإجمالي وفيات 112575، وإجمالي إصابات 6.407.288.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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