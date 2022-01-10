الإثنين 10-01-2022
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الإثنين، 10-01-2022 07:15 ص

إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 60 مليون حالة

امريكا 2


الوكيل الإخباري - تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في الولايات المتحدة مستوى 60 مليون حالة.

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وأفادت جامعة جونز هوبكينز التي تتابع تطورات الجائحة في الولايات المتحدة، في بيانات نشرتها أمس الأحد، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى نقطة 60.062 مليون حالة بينها 837504 وفيات.


وتشير معطيات الجامعة إلى أن متوسط الإصابات اليومية خلال الأيام الـ7 الماضية بلغ في البلاد أكثر من 700000 حالة لأول مرة منذ بدء الجائحة في قفزة حادة غير مسبوقة.


كما تواجه الولايات المتحدة ارتفاعات حادة للوفيات الجديدة جراء المرض وتجاوز المؤشر اليومي خلال الأيام الـ7 الماضية حسب الجامعة مستوى 1500 حالة.


ويأتي ذلك على خلفية انتشار متسارع لمتحور "أوميكرون" المكتشف لأول مرة في جنوب أفريقيا شهر نوفمبر 2021 والذي أصبح مهيمنا في الولايات المتحدة حسب السلطات الصحية في البلاد.

 

البيان


 




 

 


 

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