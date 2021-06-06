إصابات كورونا في روسيا فوق الـ9 آلاف لليوم الثاني والوفيات تتراجع إلى نحو 350

الوكيل الإخباري- تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الثاني على التوالي عتبة التسعة آلاف، فيما تراجع عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن العدوى إلى نحو 350 حالة.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن تسجيلها 351 وفاة و9163 إصابة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 399 وفاة و9145 إصابة في اليوم السابق).



ويعود نحو ثلث الإصابات الجديدة (2936 حالة) إلى العاصمة موسكو التي لا تزال أكبر بؤرة لتفشي العدوى في البلاد.



وتماثل 7369 مريضا خلال اليوم الأخير للشفاء في روسيا من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.



وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و126437 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 123787 حالة وفاة و266204 حالات نشطة وأربعة ملايين و736446 حالة شفاء.



وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 140.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 483 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

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المصدر: روسيااليوم