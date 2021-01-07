إصابات كورونا في كندا تتجاوز 626 ألف إصابة منذ بداية الوباء

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصحية الكندية تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا حاجز 600 ألف إصابة في البلاد منذ بداية الوباء.

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وقالت السلطات في بيان إن كندا سجلت حتى اليوم الخميس 626800 إصابة بكورونا، تعافى منها 531227 مريضا، فيما بلغت حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس 16369 وفاة.



وأشار البيان إلى أن المقاطعات الكندية الأربعة الكبرى، أونتاريو وكيبيك وألبرتا وبريتيش كولومبيا، سجلت اليوم 8483 إصابة جديدة بكورونا.

--(بترا)

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