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السبت، 23-10-2021 06:05 م

إصابات ووفيات كورونا تواصل تراجعها في اليمن

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الوكيل الإخباري - واصلت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في اليمن تراجعها الملحوظ اليوم السبت، مع استمرار انحسار الموجة الثالثة للجائحة في البلاد المستمرة للشهر الثالث.

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وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا إنها سجلت 12 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في ثلاث محافظات وثلاث حالات وفاة انخفاضا من 15 إصابة وأربع وفيات يوم الجمعة.


وذكرت اللجنة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا ومقرها عدن في بيان أن إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة بجنوب البلاد وشرقها ارتفع إلى 9662 إصابة، تعافى منها 6178 ولا تزال هناك 1646 حالة نشطة. كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1838.


ويعتقد أن الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي تفرضها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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