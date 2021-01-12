إصابة اثنين من الغوريلا بكوفيد 19 في أمريكا تطرح علامات استفهام عديدة

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني، إصابة غوريلتين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، ما طرح علامات استفهام عديدة.

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قال غافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في تحديث عبر الإنترنت بخصوص جائحة فيروس كورونا، إنه ثبتت إصابة غوريلتين في حديقة حيوان سان دييغو بكوفيد-19.



واكتشف الخبراء أن الغوريلتين سقطتا مريضتين، وأن غوريلا ثالثة تعاني أعراض المرض فيما يبدو أيضا، أنها أصيبت بالعدوى أيضا.



وأضاف نيوسوم أنه ما زال يجري تحري مصدر العدوى لتحديد ما إذا كان الفيروس انتقل بين الحيوانات أو من البشر للغوريلا.



وطرح هذا الأمر علامات استفهام حول إمكانية انتقال الفيروس من البشر إلى الحيوانات أو انتقاله بين الحيوانات نفسها، وهو ما قد يكون مؤشرا خطيرا لاحتمالية تحور الفيروس بصورة أكثر خطورة في الفترة المقبلة.

المصدر : سبوتنك



