الأربعاء 11-05-2022
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الأربعاء، 11-05-2022 10:07 ص

إصابة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - أفادت وكالة الأنباء النرويجية NTB، بأن الفحوصات أثبتت إصابة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ بفيروس كورونا.

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ونقلت الوكالة عن سيسيل كروس لارسن، المتحدث باسم ستولتنبرغ قوله إنه تم تشخيص إصابة الأمين العام لـ"الناتو" بكوفيد-19، مشيرا إلى أن الأخير مطعم بشكل كامل ضد الفيروس، ولديه أعراض خفيفة.


بدورها، قالت المتحدثة باسم "الناتو" أوانا لونجيسكو على "تويتر" إن ستولتنبرغ مصاب بفيروس كورونا ولديه أعراض خفيفة، مؤكدة أنه يتبع الإرشادات وسيعمل من المنزل في الأيام المقبلة.

 

 

روسيا اليوم 

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