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الأحد، 25-09-2022 10:09 ص

إصابة الرئيس التنفيذي لـ فايزر بفيروس كورونا للمرة الثانية

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الوكيل الإخباري - أعلن ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" يوم السبت أن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19، وذلك رغم تلقيه 4 جرعات من لقاح الشركة المضاد للفيروس.

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وقال بورلا: "أشعر أنني بحالة جيدة ولا أعاني أية أعراض".

 

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" (60 عاما) قد أصيب بكوفيد-19 في أغسطس وبدأ العلاج بعقار "باكسلوفيد" الذي تنتجه شركته.


وتلقى أربع جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك".


وقال الرئيس التنفيذي إنه لم يأخذ بعد الجرعة التنشيطية من اللقاح ثنائي التكافؤ الجديد.


وتهدف جرعات اللقاح ثنائي التكافؤ، الذي طورته شركة "موديرنا" وفريق "فايزر وبيونتيك"، إلى مواجهة المتحورات الفرعية من أوميكرون، وهي "بي.إيه.4" و"بي.إيه.5".


روسيا اليوم 

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