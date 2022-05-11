الأربعاء 11-05-2022
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الأربعاء، 11-05-2022 09:53 ص

إصابة بيل غيتس بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - كشف بيل غيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" عن إصابته بفيروس كورونا.

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وكتب الملياردير الأمريكي على صفحته على تويتر يوم الثلاثاء: "لقد ثبتت إصابتي بفيروس كوفيد-19. أعاني من أعراض خفيفة، وبناء على نصيحة الأخصائيين، أنا في عزلة ذاتية حتى أتعافى".

وقال غيتس إنه تلقى التطعيم بالكامل، كما تلقى جرعة معززة من اللقاح.

وأضاف رجل الأعمال أن مؤسسة غيتس التي أسسها ستستمر في العمل مع الشركاء وستفعل كل ما هو ممكن حتى لا يواجه العالم الوباء مرة أخرى.

 

روسيا اليوم 

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