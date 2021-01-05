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الثلاثاء، 05-01-2021 03:00 م

يواصل أداء مهامه عن بعد

إصابة رئيس أرمينيا بفيروس كورونا في لندن

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الرئيس الأرمني أرمين ساركيسيان


الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بتشخيص إصابة الرئيس الأرمني أرمين ساركيسيان بفيروس كورونا.

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ونقلت الوكالة اليوم الثلاثاء عن متحدث باسم الرئاسة الأرمنية تأكيده أن ساركيسيان متواجد في العاصمة البريطانية لندن، حيث خضع في الثالث من يناير لعملية جراحية ناجحة في قدمه.


وأكد المتحدث ، ظهور أعراض الإصابة بكورونا لدى الرئيس بعد العملية، مضيفا أن نتائج فحص ساركيسيان جاءت إيجابية ، واضطر إلى دخول الحجر الصحي حيث سيواصل أداء مهامه عن بعد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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