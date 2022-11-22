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الثلاثاء، 22-11-2022 02:30 م

إصابة رئيس الحكومة المغربية بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلن الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أصيب بفيروس كورونا المستجد، ولا يعاني من أعراض المرض.

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وأوضح بايتاس أنه "قام بإخبار رئيس مجلس المستشارين بعدم حضور رئيس الحكومة جلسة المساءلة الشهرية، التي كان من المزمع انعقادها في المجلس، اليوم الثلاثاء، والتي كانت تتمحور حول موضوع "الحوار الاجتماعي".


وأشار إلى أن "عزيز أخنوش دخل منذ نهاية هذا الأسبوع في حجر صحي بمنزله لتتبع البروتوكول العلاجي من فيروس كورونا، وأن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق".

 

 

روسيا اليوم 

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