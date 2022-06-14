الثلاثاء 14-06-2022
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الثلاثاء، 14-06-2022 10:53 ص

إصابة رئيس الوزراء الكندي بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جاستين ترودو، يوم الإثنين ، إصابته بفيروس كورونا، وذلك للمرة الثانية خلال العام الحالي، قائلا إن وضعه جيد وذلك بسبب حصوله على جرعات اللقاح.

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وكتب ترودو في تغريدة على "تويتر": "ثبتت إصابتي بكوفيد-19. سأتبع إرشادات الصحة العامة وأقوم بالعزل"، مضيفا: "أشعر أنني بخير وذلك لأنني حصلت على جرعات اللقاح".


ودعا ترودو الأفراد الغير حاصلين على اللقاح إلى الحصول عليه، و"الحصول على الجرعات المعززة إذا أمكن ذلك"، مضيفا: "دعونا نحمي نظام الرعاية الصحية لدينا، وبعضنا البعض، وأنفسنا".

 

روسيا اليوم 

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