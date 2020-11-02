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الإثنين، 02-11-2020 09:48 ص

إصابة رئيس منظمة الصحة العالمية بكورونا

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الوكيل الإخباري-  أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الأحد،على موقعها الاكتروني الذي يبث من نيويورك، عن إصابة مديرها بفيروس كورونا المستجد بعد مخالطته شخصًا ثبُتت إصابته بالفيروس، موضحة انه وضع نفسه بالحجر الصحي مباشرة.

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وكتب مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس على تويتر، أنّه تمّ تحديد مخالطته لشخص أظهرَ نتيجةً إيجابيّة لفحص كوفيد-19، قائلا "أنا بخير ولم تظهر عليّ أيّ أعراض، لكن سأعزل نفسي خلال الأيّام المقبلة، تماشياً مع بروتوكولات منظّمة الصحّة العالميّة، وسأعمل من المنزل".


وأضاف "من المهمّ جدّاً أن نمتثل جميعنا للتوصيات الصحّية، فبهذه الطريقة نكسر سلاسل انتقال كورونا ونمحو الفيروس ونحمي النظم الصحّية". 


 




 

 


 

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