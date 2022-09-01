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الخميس، 01-09-2022 10:10 ص

إصابة رئيس وزراء ماليزيا الأسبق بـ كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلن مكتب رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد، نقله إلى المستشفى يوم الأربعاء بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بكوفيد-19.

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وقال المكتب في بيان له إن مهاتير (97 عاما) "نقل إلى المعهد الوطني للقلب ليخضع للمراقبة خلال الأيام القليلة المقبلة كما نصح الفريق الطبي"، دون ذكر أي تفاصيل بخصوص حالته.

وتلقى مهاتير ثلاث جرعات على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، وكانت آخر جرعة معروفة في نوفمبر 2021 وذلك وفقا لتصريحات أدلى بها هو ومسؤولون بالحكومة في وقت سابق.

 

روسيا اليوم 

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