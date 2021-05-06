الخميس 06-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

امرأة صينية تنفق 150 ألف دولار لبناء جسرين للمشاة بسبب معاناة طفلها

انخفاض أسعار الملابس والأحذية بالسوق المحلية

وزير المياه والري يرعى توقيع اتفاقية مشاريع مائية

خدمات الأعيان تلتقي وزير الأشغال

عروس هندية تغادر مراسم الزواج بسبب اختبار جدول الضرب

معلومات هامة حول الصاروخ الصيني التائه

البلقاء: 3 اغلاقات و138 انذارا لمحال تجارية

إرادة ملكية سامية بتعيين الدكتور جعفر حسان مديرا لمكتب الملك

تغليظ العقوبة بحق مكرِّرين لجناية السَّرقة ورفعها لـ 6 سنوات

هبوط أسعار النفط عالميا

الخميس، 06-05-2021 02:07 م

إصابة غامضة بـالمتحور الهندي تتسبب بإعادة القيود في سيدني

سدني


الوكيل الإخباري - أعاد المسؤولون الأستراليون فرض قواعد التباعد الاجتماعي في سيدني وسط مخاوف من أن تؤدي حالة إصابة بالسلالة الهندية من فيروس كورونا إلى تفشي المرض بشكل كبير.

اضافة اعلان

وجاء التحرك السريع بعد يوم من تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا انتقلت إليها العدوى محلياً منذ أكثر من شهر في ولاية نيو ساوث ويلز التي تضم مدينة سيدني. ويحتار المسؤولون الصحيون في مصدر الإصابة، وهي لرجل في الخمسين من عمره.


وقالت كيري تشانت، كبيرة مسؤولي الصحة في نيو ساوث ويلز، اليوم الخميس، إن الاختبارات الإضافية كشفت أن الرجل مصاب بالسلالة المتحورة التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند وأن التسلسل الجيني ربط الحالة بمسافر عائد من الولايات المتحدة، لكن ليس هناك مسار انتقال واضح للعدوى بين الاثنين.


وقالت تشانت: "لا يمكننا العثور على أي صلة مباشرة بين الحالتين، لذا فإن ما يقلقنا هو أن هناك شخصاً آخر لم يتم التعرف عليه بعد هو الذي نقل العدوى إلى الحالة الموجودة لدينا".


وفي نيوزيلندا، قال كريس هيبكنز الوزير المسؤول عن مكافحة مرض كوفيد-19 إن بلاده علقت السفر بدون الخضوع للحجر الصحي من وإلى نيو ساوث ويلز الأسترالية.


وأضاف في بيان: "مع وجود عدة أمور مجهولة معلقة بشأن الوضع في سيدني، من الأسلم وقف اتفاقية السفر دون الخضوع للحجر الصحي".


ومع توقع تجمع كثيرين خلال عطلة نهاية الأسبوع للاحتفالات السنوية بعيد الأم في أستراليا، قيدت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز التجمعات المنزلية بحيث تقتصر على 20 شخصاً.


وسيكون وضع الكمامات إلزامياً في وسائل النقل العام وفي الأماكن المغلقة. وتسري جميع القيود التي تشمل نحو 5.3 مليون شخص في أكبر منطقة حضرية في أستراليا، في الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي ومن المقرر أن تستمر حتى صباح يوم الاثنين.


وقالت غلاديس بريغيكليان رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز للصحفيين: "نعتقد أن هذا رد متناسب على المخاطر التي نواجهها".


من ناحية أخرى، سجلت السلطات الصحية خمس إصابات جديدة بجلطات الدم لدى أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا الذي يستخدم في تطعيم غالبية سكان البلاد فوق سن الـ50.


وسجلت أستراليا حتى الآن 11 حالة إصابة بجلطات دموية بعد توزيع 1.4 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وفيات

9 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

مودرنا

مركز روسي يعلق على قرار اعتبار لقاح موديرنا الأفضل

c4c53361-da02-45c4-a4d3-db063601595f

بين إصابة سابقة وجرعة من لقاح شهير.. دراسة تكشف مفاجأة

704babcb-1c09-4336-abfa-c396d83737f8

7 اختبارات هامة.. يجب على متعافي كورونا أن يجريها

6093ae474236040e3a21da20

غينسبورغ يتحدث عن عدد الوفيات بعد التطعيم بلقاح 'موديرنا'

download

كوريا الشمالية.. تحذير من إمكانية انتقال كورونا عبر أجسام غريبة تطفو في الهواء

أخبار متعلقة
كويت

الكويت.. شرط لسفر المواطنين خارج البلاد

استراليا

أستراليا شبه خالية من كورونا ولا تنوي المخاطرة

ايطاليا

رئيس وزراء إيطاليا الأسبق في المستشفى إثر إصابته بكورونا

covid-19-vaccine

منظمة الصحة العالمية تأمل في إدراج اللقاحات الروسية ضمن نظامها

ايران كورونا

قفزة كبيرة في عدد الإصابات اليومية بكورونا في إيران

GettyImages-1217910946

فاوتشي : أستبعد حدوث موجة رابعة من كورونا