الأحد 14-03-2021
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الأحد، 14-03-2021 08:27 م

أعلنت إصابتها عبر تويتر

إصابة مسؤولة فرنسية بكورونا

توضيجي
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير العمل الفرنسية إليزابيث بورن اليوم الأحد، عن إصابتها بفيروس كورونا، وأكدت أنها بصحة جيدة.

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وكتبت بورن البالغة 59 عاما على "تويتر": "بعد التأكد من إصابتي بكوفيد-19، سأواصل تنفيذ مهامي عن بعد".


وبورن هي أحدث مسؤول فرنسي كبير يصاب بفيروس كورونا هذا العام بعد الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير المالية برونو لو مير ووزير الثقافة فرانك ريستر.


وتكافح الحكومة الفرنسية لاحتواء الفيروس لكنها لم تصل حتى الآن إلى فرض عزل عام جديد على مستوى البلاد وفضلت فرض إجراءات عزل محلية في عطلات نهاية الأسبوع ببعض المناطق إلى جانب تشديد قيود الوقاية من كورونا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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