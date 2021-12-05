إصابة وزير الخارجية الفنلندي بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية إصابة الوزير بيكا هافيستو بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه أخضع نفسه للحجر الصحي المنزلي.

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وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن "وزير الخارجية بيكا هافيستو تلقى نتيجة اختبار إيجابية لفيروس كورونا".



وأكد البيان، على أن "الوزير لم تبدو عليه أعراض المرض، وأنه سيواصل مهام عمله من المنزل".



وأوضح البيان أن "ديوان رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بادرا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة".



وسجلت فنلندا إجمالي إصابات بلغ أكثر من 191 ألف إصابة، بالإضافة إلى 1360 حالة وفاة نتيجة مضاعفات الإصابة بكورونا.

روسيا اليوم