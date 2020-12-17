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الخميس، 17-12-2020 07:25 ص

عدم ظهور أعراض

إصابة وزير الداخلية الأمريكي بكورونا

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وزير الداخلية الأمريكي ديفيد برنهارت


الوكيل الإخباري - أفادت مصادر إعلامية أميركية، بأن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة وزير الداخلية الأمريكي ديفيد برنهارت بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

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ونقلت المصادر، عن متحدث باسم الداخلية الأمريكية تأكيده في رسالة أن نتائج فحص برنهارت (51 عاما) جاءت إيجابية أمس الأربعاء، مشيرا إلى عدم ظهور أي أعراض لدى الوزير.

 

ويأتي ذلك بعد يوم من دخول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحجر الصحي بعد اكتشاف مخالطته شخصا مصابا بـ"كوفيد-19" مؤخرا.

وذكر المتحدث أن برنهارت يواصل أداء مهامه من الحجر الصحي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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