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السبت، 17-07-2021 04:17 م

إصابة وزير الصحة البريطاني الجديد بكورونا

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الوكيل الإخباري- قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، اليوم السبت، إنه ثبتت إصابته بكوفيد -19، لكن أعراضه كانت خفيفة وتناول جرعتين من لقاح ضد المرض.

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وقال جاويد، "هذا الصباح أثبتت إصابتي بفيروس COVID"، مضيفا أنه أجرى اختبار التدفق الجانبي السريع، وينتظر تأكيدا من اختبار PCR، الذي يحتاج إلى معالجة في المختبر.


وأضاف، "أنا في انتظار نتيجة تفاعل البوليميراز المتسلسل، لكن لحسن الحظ تلقيت اللقاح ولدي أعراض خفيفة".

 

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن في يونيو الماضي أن وزير المالية السابق، ساجد جاويد، سيتولى منصب وزير الصحة، خلفا لمات هانكوك، الذي استقال.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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