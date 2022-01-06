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الخميس، 06-01-2022 04:41 م

إصابة وزير الصحة الكويتي بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، إصابة وزير الصحة، الدكتور خالد السعيد، بفيروس كورونا، وذلك بعد إيجابية المسحة التي أجريت له بشكل روتيني، صباحا.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في بيان أن "الوزير يطبق حاليا بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية، ويمارس مهامه عن بعد".

هذا وأعلنت الكويت، يوم أمس الأربعاء، تسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة قبل عامين، بلغ 2246 إصابة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 423042 حالة.


وفي يوم الاثنين السابق، حذرت الوزارة من زيادة أعداد الإصابات اليومية، قائلة: "حتى تستمر المؤشرات الوبائية ضمن نطاق السيطرة، لابد من مداومة التعاون والتيقظ والحذر".

 




 

 


 

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