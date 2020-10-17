إصابة وزير خارجية النمسا بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - كشفت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم السبت، عن إصابة الوزير ألكسندر شالينبرغ بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

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ونقلت رويترز عن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية النمساوية أنه ثبتت إيجابية اختبارات أجراها وزير الخارجية شالنبرغ لفيروس كورونا.



وبينت المتحدثة أن شالنبرغ ربما التقطه عدوى فيروس كورونا في اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي.



وأضافت المتحدثة "كإجراء احترازي سيتم اختبار جميع أعضاء الحكومة اليوم السبت، إذ يشتبه في أن شالنبرغ ربما أصيب في مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ يوم الاثنين" ، مضيفة أن لم تظهر أي أعراض لكنه اكتشف إصابته بالفيروس في اختبار روتيني.

المصدر : سبوتنك



