إصابة 4 أسود بفيروس كورونا في سنغافورة

الوكيل الاخباري - قال مسؤولون، إن 4 أسود آسيوية نادرة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا في محمية للحياة البرية في سنغافورة.

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وذكرت هيئة رعاية الحيوان والطب البيطري التابعة لسنغافورة أن الأسود أصيبت على الأرجح بالفيروس "عند تعرضها لعاملين في مجموعة مانداي للحياة البرية الذين أصيبوا بكوفيد-19".

وأشارت الهيئة إلى أن أسداً أفريقياً في حديقة حيوان سنغافورة ظهرت عليه بشكل منفصل أعراض مثل العطس والخمول، وتم إخضاعه لاختبار فيروس كورونا مع تسعة أسود أخرى.

من جانبها، قالت مجموعة مانداي للحياة البرية إنها تتوقع "الشفاء التام" للأسود نظراً لأن الحيوانات عادة "لا تصاب بأعراض مرضية خطيرة" بعد إصابتها بالفيروس.

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