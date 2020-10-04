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الأحد، 04-10-2020 08:57 ص

من كلية الطب

إصابة 4 طلاب في الأردنية بكورونا

جك
الجامعة الأردنية - أرشيفية


الوكيل الإخباري - بيّنت إدارة الجامعة الأردنية ، الاحد ، عبر صفحتها على "الفيسبوك" ، إصابة أربعة طلاب من كلية الطب بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الجامعة بأن الطلبة في عطلة لمدة أسبوع، لافتة أنها ستتخذ المزيد الإجراءات الصارمة الاحترازية والوقائية، وسيجري بالتنسيق مع كلية الطب متابعة الأوضاع الصحية للطلبة ، وفق البرتوكول الصحي المتّبع .

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