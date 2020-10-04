إصابة 4 طلاب في الأردنية بكورونا

الوكيل الإخباري - بيّنت إدارة الجامعة الأردنية ، الاحد ، عبر صفحتها على "الفيسبوك" ، إصابة أربعة طلاب من كلية الطب بفيروس كورونا المستجد.



وأشارت الجامعة بأن الطلبة في عطلة لمدة أسبوع، لافتة أنها ستتخذ المزيد الإجراءات الصارمة الاحترازية والوقائية، وسيجري بالتنسيق مع كلية الطب متابعة الأوضاع الصحية للطلبة ، وفق البرتوكول الصحي المتّبع .

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