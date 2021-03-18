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الخميس، 18-03-2021 03:19 م

لا دليل على مخاطر اللقاح

إصدار نتائج الصحة العالمية بخصوص لقاح أسترازينيكا غدا

صحة
توضيحية


الوكيل الإخباري - من المقرر أن تقدم لجنة الخبراء المعنية بسلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، غدا الجمعة، تقريرا عن نتائج تحقيقها بشأن لقاح فيروس كورونا التابع لشركة أسترازينيكا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن اللجنة درست البيانات والتقارير المتعلقة بحالات تجلط الدم القليلة المبلغ عنها لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعة من لقاح أسترازينيكا، الأنجلو-سويدي.

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وأعلنت شركة "أسترازينيكا" عن مراجعة حالات ملايين الأشخاص ممن تم تطعيمهم بلقاحها المضاد لكورونا، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي دليل على زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم لديهم.

 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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