الإثنين 01-11-2021
الوكيل الاخباري

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

أسعار الذهب الاثنين 1/ 11/ 2021

حملات نظافة يومية بمدارس الرصيفة ضمن بسواعدنا

اتفاقية لإزالة وتنظيف الرسوبيات في سد الموجب

الاحتلال الاسرائيلي يتوغل شرق خانيونس جنوب غزة

وزير الاقتصاد الرقمي: تحميل تطبيق سند ليس إلزاميا على المواطنين

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

إدارة الترخيص تعلن مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل

الضمان الاجتماعي يبحث عن ورثة أشخاص متوفين ومؤمن عليهم

العثور على جثة فتاة مجهولة على طريق المطار

الإثنين، 01-11-2021 07:53 ص

إعطاء أكثر من 7 مليارات جرعة من لقاحات كورونا في العالم

لقاحات


الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "تاس" الروسية استنادا إلى التصريحات الرسمية لحكومات الدول وإحصاءات وسائل الإعلام، بتجاوز عدد جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا المقدمة في العالم مستوى 7 مليار جرعة.

اضافة اعلان


ونقلت الوكالة، فجر الاثنين، أنه تم حتى الآن إعطاء 7.001 مليار جرعة من اللقاحات المختلفة ضد عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم.


وأوضحت أن أكثر من نصف هذا العدد يأتي من نصيب 3 دول فقط وهي الصين بـ2.3 مليار جرعة والهند بـ1.1 مليار تطعيم والولايات المتحدة بـ0.4 مليار عملية حقن.


وأشارت الوكالة مع ذلك إلى أنه لا توجد إمكانية لحساب عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل ضد المرض لأن الإحصاءات في الكثير من الدول تعكس فقط حصيلة الجرعات التي تم إعطاؤها.


لكن في روسيا أعلنت السلطات الصحية أن عدد الملقحين بالكامل يبلغ الآن أكثر من 50.9 مليون شخص بينما تم تطعيم 56.8 مليون شخص بجرعة واحدة على الأقل.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كو

علماء يكشفون متى ينتهي الهلع العالمي من كورونا

اطفال

الإمارات تجيز استخدام لقاح فايزر للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة

كورونا

أكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

استراليا

أستراليا تعيد فتح الحدود الدولية لأول مرة خلال جائحة كورونا

الصين 2

الصين تسجل 92 إصابة جديدة بكورونا

بحرين

البحرين: تحديث آلية مستوى انتشار كورونا

أخبار متعلقة
الصين 2

الصين تسجل 92 إصابة جديدة بكورونا

الصين 3

الصين تعلن تفشي وباء كورونا في 14 مقاطعة

كورونا 8

الدول الأكثر تضررا في العالم بفيروس كورونا

كورونا 8

بشرى سارة .. علماء يكتشفون حلاً لمقاومة كورونا

f

وفاة أكثر من 4.8 ملايين شخص بفيروس كورونا في العالم

مكسيك

المكسيك تسجل 713 وفاة جديدة بكورونا